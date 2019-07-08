اونلاين | بلس اونلاين MaTch: بث مباشر مباراة تونس وغانا رابط الاسطورة KoRa star| يلا شوت YOUTUBE ماتش تونس كورة kora online

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يقدم موقع "القحر الرياضي" خدمة مشاهدة مباراة تونس وغانا بث مباشر يلا شوت بلس ، مساء اليوم الإثنين والموافق 8-7-2019 في منافسات مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس أمم أفريقيا، مشاهدة مباراة تونس وغانا يوتيوب جودة عالية بدون تقطيعويسعى المنتخب التونسي لتحقيق الفوز على غانا والصعود الى دور الثمانية بعد البداية المتعصرة لنسور قرطاج والتهادل في المبارايات الثلاث في دوري المجموعات واحتلال المركز الثاني في المجموعة.

موعد مشاهدة مباراة تونس وغانا بث مباشر كورة لايف والقنوات الناقلة لها:-

تقام مباراة منتخب تونس ونظيره الغانى مساء اليوم الإثنين في تمام الساعة 9:00 بتوقيت مدينة القاهرة و10:00 بتوقيت مكة المكرمة و11:00 بتوقيت دولة الإمارات، مشاهدة مباراة تونس ضد غانا بث مباشر كورة لايف، وتذاع المباراة عبر عبر قناتي بي إن سبورتس ماكس 1و2 HD، بالاضافة الى قناة تايم سبورت .



تشكيل منتخب تونس المتوقع أمام غانا:

حراسة المرمي: معز حسن

خط الدفاع: أسامة الحدادي - وجدي كشريدة - ياسين مرياح - ديلان برون

خط الوسط: فرجاني ساسي - إلياس السخيري - غيلان الشعلالي - أنيس البدري

خط الهجوم: يوسف المساكني - طه ياسين الخنيسي

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تشكيل منتخب غانا المتوقع أمام تونس:

حراسة المرمى: ريتشارد أوفوري

خط الدفاع: أندي يادوم - بابا رحمان - جون بوي - جوسيف أيدو

خط الوسط: مبارك واكاسو - توماس بارتي - صامويل أوسو

خط الهجوم: أندريه أيو - جوردان أيو - كوابينا أوسو

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