اونلاين | يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة تونس وغانا بث مباشر tunisia vs ghana كورة لايف رابط ماتش تونس BEIN SPORTS المفتوحة

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يقدم لكم موقع الخليج 365 الرياضي رابط مشاهدة مباراة تونس وغانا بث مباشر يلا شوت yallashoot، حيث يصطدم منتخب تونس بمنافسه غانا على استاد الإسماعيلية مساء اليوم الإثنين والموافق 8-7-2019 ويأتي ذلك في إطار مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة على الأراضي المصرية حتى يوم 19 من الشهر الجاري.

ويدخل منتخب تونس في مواجهة نارية ضد نظيره غانا مساء اليوم الإثنين في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مدينة القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر بتوقيت مدينة أبوظبي، تابع الآن البث المباشر من مباراة تونس وغانا بث مباشر كورة لايف kora live.

لم يقدم منتخب تونس المستوى والأداء المناسب خلال دور المجموعات لكنه صعد لهذا الدور بعد حصد 3 نقاط واحتل المركز الثاني في مجموعته حيث تعادل مع أنجولا 1-1 ومالي 1-1 وموريتانيا 0-0، بينما منتخب غانا تصدر مجموعته برصيد 5 نقاط من تعادل مع بنين 2-2 ومع الكاميرون 0-0 والفوز على غينيا بيساو 2-0.



وويوفر لكم الخليج 365 الرياضي عبر هذا التقرير رابط مشاهدة مباراة تونس وغانا بث مباشر يلا شوت yallashoot، مشاهدة مباريات كأس الأمم الأفريقية عبر قناة تايم سبورت Time Sport مشاهدة ومتابعة مباراة تونس اليوم في دور 16 من البطولة الأفريقية.

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تشكيلة منتخب تونس المتوقعة: (معز حسن - أسامة الحدادي - وجدي كشريدة - ياسين مرياح - ديلان برون - فرجاني ساسي - إلياس السخيري - غيلان الشعلالي - أنيس البدري - يوسف المساكني - طه ياسين الخنيسي).

تشكيلة منتخب غانا المتوقعة: (ريتشارد أوفوري - أندي يادوم - بابا رحمان - جون بوي - جوسيف أيدو - مبارك واكاسو - توماس بارتي - صامويل أوسو - أندريه أيو - جوردان أيو - كوابينا أوسو).

مشاهدة مباراة تونس وغانا بث مباشر كورة لايف kora live في كأس أمم أفريقيا حيث يمكنكم متابعينا مشاهدة مباراة تونس اليوم عبر قناة بي ان ماكس bein max بتعليق عصام الشوالي، مشاهدة مباراة تونس وغانا بث مباشر yallashoot يلا شوت.