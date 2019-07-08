اونلاين | مشاهدة مباراة تونس وغانا بث مباشر tunisia vs ghana يلا شوت beIN SPORTS المفتوحة كورة لايف Total Africa Cup of Nations

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مشاهدة مباراة تونس وغانا بث مباشر كورة لايف kora live، يلتقي منتخب تونس مع غانا على استاد الإسماعيلية مساء اليوم الإثنين والموافق 8-7-2019 في منافسات مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس أمم أفريقيا.

ويستعد منتخب تونس لملاقاة نظيره غانا مساء اليوم الإثنين في تمام الساعة 9:00 بتوقيت مدينة القاهرة و10:00 بتوقيت مكة المكرمة و11:00 بتوقيت دولة الإمارات، مشاهدة مباراة تونس ضد غانا بث مباشر كورة ستار kora star.

وكان منتخب تونس قد تأهل لهذا الدور بعد أن حصد 3 نقاط واحتل بهد المركز الثاني بمجموعته حيث تعادل مع أنجولا 1-1 ومالي 1-1 وموريتانيا 0-0، مشاهدة مباراة تونس وغانا بث مباشر كورة أون لاين kora online.

واستطاع منتخب غانا أن يتأهل بعد تصدر مجموعته برصيد 5 نقاط من تعادل مع بنين 2-2 ومع الكاميرون 0-0 والفوز على غينيا بيساو 2-0 ونوفر لكم متابعينا الكرام رابط مشاهدة مباراة تونس وغانا بث مباشر يلا شوت yallashoot.



تشكيلة منتخب تونس المتوقعة:

حراسة المرمي: معز حسن

خط الدفاع: أسامة الحدادي - وجدي كشريدة - ياسين مرياح - ديلان برون

خط الوسط: فرجاني ساسي - إلياس السخيري - غيلان الشعلالي - أنيس البدري

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خط الهجوم: يوسف المساكني - طه ياسين الخنيسي

تشكيلة منتخب غانا المتوقعة:

حراسة المرمى: ريتشارد أوفوري

خط الدفاع: أندي يادوم - بابا رحمان - جون بوي - جوسيف أيدو

خط الوسط: مبارك واكاسو - توماس بارتي - صامويل أوسو

خط الهجوم: أندريه أيو - جوردان أيو - كوابينا أوسو

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