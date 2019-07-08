اونلاين | كورة Tunisia شوت: بث مباشر تونس وغانا يوتيوب بدون تقطيع| مشاهدة مباراة تونس ضد غانا كورة لايف Max Multi رابط مباشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة Tunisia شوت: بث مباشر تونس وغانا يوتيوب بدون تقطيع| مشاهدة مباراة تونس ضد غانا كورة لايف Max Multi رابط مباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بث مباشر تونس وغانا - أمم أفريقيا 2019 يلا شوت.. تتجه أنظار العالم اليوم الإثنين إلى مصر في تمام التاسعة مساءً لمتابعة ثامن مواجهات دور الستة عشر في بطولة أمم أفريقيا في نسختها الثانية والثلاثين بين تونس وغانا.

تنقل قناة تايم سبورت المباراة مجانا كما تنقلها قنوات beIN SPORTS MAX 1 HD AR beIN SPORTS MAX 2 HD AR المشفرة ويعلق عليها عصام الشوالي.

تقابل المنتخبان 8 مرات، فازت تونس في مباراة وتعادلا في مبارتين وفازت غانا في 5 مباريات.

Advertisements

يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة منتخب تونس ضد منتخب غانا في بطولة أمم أفريقيا 2019 عبر موقع الخليج 365 الرياضي وbeIN SPORTS.



أما قائمة منتخب تونس المتوقعة فجاءت كالآتي :- فاروق بن مصطفى وأسامة الحدادي وياسين مرياح وديلان برون وأنيس البدري وإلياس السخيري وغيلان الشعلالي ووجدي كشريدة وطه الخنيسي ووهبي الخزري ونعيم السليتي.

بينما تشكيلة غانا المتوقعة، فمن المتوقع أن تكون كالتالي :-

‫ريتشارد أوفوري واندي يادوم وبابا رحمان وجوناثان منشاه ونوهو قاسم ومبارك واكاسو وتوماس بارتي وأندريه أيو وكريستيان اتسو وكوادو أسامواه.

تابعوا معنا مباراة تونس ضد غانا في بث مباشر كورة يلا شوت مباشرة في تغطية حية.