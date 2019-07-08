رياضة | هل ينتقل جاريث بيل إلى الدوري الصيني ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل ينتقل جاريث بيل إلى الدوري الصيني ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علقت تقارير تلفزيونية على مستقبل النجم الدولي الويلزي، جاريث بيل، لاعب ريال مدريد الإسباني، الذي يعاني من عدم الحسم خلال سوق الإنتقالات الصيفية الحالية.

وكشف برنامج "الشرينجيتو" الإسباني، أن جاريث بيل يمتلك عرض إحترافي من الدوري الصيني، ويتضمن العرض مضاعفة راتبه لكنهم يريدون من ريال مدريد تخفيض سعره، ولكن النادي الملكي غير مستعد لذلك.

ويستهدف ريال مدريد التخلص من الويلزي جاريث بيل، خلال شهر واحد، وذلك في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، ويعرف ريال مدريد أن البريمرليج هو الوجهة الأكثر جدوى للعثور على نادي للويلزي.

وبدأ شهر رئيسي لمستقبل بيل، حيث ستعمل المكاتب وداع جيد للاعب، في8 أغسطس يغلق سوق الإنتقالات في انجلترا ويأمل النادي الأبيض في العثور على من يريد التوقيع معه، تتمثل العقبة الرئيسية أمام بيع بيل في رغبته في الاستمرار في مدريد، والتي لها ما يبررها إلى حد كبير.