رياضة | ريال مدريد يضع خطته الحاسمة لطرد بيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يضع خطته الحاسمة لطرد بيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي ريال مدريد الإسباني يستهدف التخلص من نجمه الويلزي جاريث بيل، خلال شهر واحد، وذلك في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت صحيفة "الآس" أنه يغلق السوق الإنجليزي في 8 أغسطس، خلال شهر واحد فقط يعرف ريال مدريد أن البريمرليج هو الوجهة الأكثر جدوى للعثور على نادي للويلزي.

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وبدأ شهر رئيسي لمستقبل بيل، حيث ستعمل المكاتب وداع جيد للاعب، في8 أغسطس يغلق سوق الإنتقالات في انجلترا ويأمل النادي الأبيض في العثور على من يريد التوقيع معه، تتمثل العقبة الرئيسية أمام بيع بيل في رغبته في الاستمرار في مدريد، والتي لها ما يبررها إلى حد كبير.

الجدير بالذكر أن النجم الويلزي وأسرته يشعرون بالراحة في إسبانيا لكنها ليست العقبة الوحيدة حيث ان راتبه البالغ حوالي 14.5 مليون يورو يمكن تحمله من قبل مجموعة صغيرة من الأندية، كلها تقريبا في البريمرليج، حيث أن المال عادة لا يمثل مشكلة وهناك الحاجز الكبير هو التسلسل الزمني لإغلاق سوق الانتقالات.

الجولة التحضيرية، عرض مزدوج.. حتى 8 أغسطس، يمكن أن يظهر بيل في خمس مباريات يأمل الويلزي أن يغير رؤيته لزيزو في المباريات الودية.