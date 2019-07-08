رياضة | نيمار يوافق على شروط برشلونة.. ويفجر مفاجأة كبري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيمار يوافق على شروط برشلونة.. ويفجر مفاجأة كبري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح مستقبل البرازيلي نيمار دا سيلفا مع باريس سان جيرمان، غامضاً حيث تشير الصحف الإسبانية جميعها لاقتراب البرازيلي من الانضمام لصفوف برشلونة هذا الصيف.

وقالت الإعلامية يواكيم بييرا عبر صحيفة "سبورت" الكتالونية أن نيمار لم يضيع أي وقت، لقد وافق بسرعة على الشروط مع برشلونة ولم يفكر مرتين في قبول خفض راتبه.

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وذكرت الإعلامية أن المفاجأة الأكبر هي أن نيمار سيقوم أيضًا بإسقاط الدعوى المرفوعة ضد النادي الكتالوني من 2017 وقتما تم كسر الشرط الجزائي في عقده من باريس سان جيرمان.

وأوضحت مراسلة صحيفة "سبورت" الكتالونية أن نادي ريال مدريد قد رفض بالإضافة إلى اندية أخرى مثل مانشستر يونايتد الذي استفسر عنه.

وكان باريس سان جيرمان قد أصدر بياناً يهاجم فيه نيمار بسبب تغيبه عن مران الفريق بدون إذن مسبق وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.