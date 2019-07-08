رياضة | الهلال يحسم صفقة مدافع منتخب كوريا الجنوبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال يحسم صفقة مدافع منتخب كوريا الجنوبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية، على حسم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لصفقة الكوري الجنوبي جانج هيون سوو، مدافع نادي طوكيو الياباني، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن إدارة نادي الهلال حسمت صفقة انتقال جانج إلى صفوف الفريق، مقابل 2.5 مليون يورو في الموسم الواحد.

ويذكر أن هناك العديد من الأنباء التي تداولتها وسائل الإعلام صباح اليوم، عن اقتراب الزعيم السعودي من الحصول على خدمات الكوري الجنوبي.