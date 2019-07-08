رياضة | الزمالك يستبسل لإفساد الصفقة التاريخية على الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يستبسل لإفساد الصفقة التاريخية على الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زاحم مسئولو نادي الزمالك نظرائهم في الأهلي على صفقة طاهر محمد طاهر مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب للحصول على خدماته بداية من الموسم المقبل.

وفتح الأهلي خط مفاوضات رسمي مع إدارة المقاولون العرب للاتفاق على بنود التعاقد وحسم الأمور المالية بين الطرفين.

ودخل الزمالك في خط المفاوضات مع اللاعب لجس نبضه وإقناعه بالتراجع عن الاتفاق الذي أبرمه مع النادي الأهلي بعدما وقع بشكل رسمي للفريق الأحمر.

وجاء اهتمام الزمالك بضم طاهر بسبب صغر سنه وإمكانية تسويقه مستقبلًا وتحقيق مكسب مادي من وراء ذلك في ظل سعي الإدارة لتدعيم خط الهجوم بلاعبين محليين وأجانب ذات مستوى مميز.