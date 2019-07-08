رياضة | عاجل.. ثروت سويلم يحدد هوية مدرب المنتخب ويهاجم "أجيري"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. ثروت سويلم يحدد هوية مدرب المنتخب ويهاجم "أجيري" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال ثروت سويلم القائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة إن خافيير أجيرى، المدير الفنى للمنتخب الوطني لم يقدم أي شيء جيد، معلقًا: أجيري لا يصلح للتدريب ومشفناش منه شيء كويس".

وطالب "سويلم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين أن يكون المدير الفني للمنتخب "مصري وطني"، متابعًا: "إحنا عندنا أحسن حكام ومدربين".