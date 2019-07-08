رياضة | أنشيلوتي يكشف عن موقف نابولي من التعاقد مع خاميس روديجيز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أنشيلوتي يكشف عن موقف نابولي من التعاقد مع خاميس روديجيز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق نابولي الإيطالي، على ما يثار حول مستقبل النجم الدولي الكولومبي خاميس رودريجيز، لاعب ريال مدريد الإسباني.

وقال أنشيلوتي في تصريحات صحفية عن خاميس: "أعرف خاميس رودريجيز جيدًا، لسوء الحظ في الوقت الراهن هو ليس لاعبنا؟ ربما سيكون أو ربما لن يكون كذلك، سوف نرى".

ويسعى النادي الملكي للتخلص من رودريجيز، خلال سوق الإنتقالات الصيفية الحالية، بعدما خرج من خطط المدير الفني لريال مدريد، زين الدين زيدان.