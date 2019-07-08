رياضة | رسميا.. الرائد يتعاقد مع لاعب منتخب الكاميرون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. الرائد يتعاقد مع لاعب منتخب الكاميرون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مجلس إظارة نادي الرائد السعودي إتمام التعاقد مع لاعب خط الوسط الكاميروني ارنود ديوم بعدما أظهر أداء رائعا في يطولة امم إفريقيا المقامة في مصر حاليا.

حيث أعلن النادي منذ قليل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إتمام الصفقة بنجاح.

جدير بالذكر أن اللاعب وقع على عقد لمدة موسمين، دون الإفصاح عن قيمة الصفقة المادية، في ظل سعي إدارة الرائد في بناء فريق قوي إستعداد للموسم المقبل.