رياضة | ربع نهائي الكان (2) .. تفوق تاريخي طفيف للسنغال على بنين وغياب الإنجازات القارية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ربع نهائي الكان (2) .. تفوق تاريخي طفيف للسنغال على بنين وغياب الإنجازات القارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض منتخب السنغال مواجهة قوية ضد نظيره منتخب بنين على استاد الدفاع الجوي، يوم 10 يوليو الجاري، ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة أمم إفريقيا (كان 2019).

وتأهل منتخب السنغال لدور الثمانية بالبطولة الإفريقية المقامة بمصر بعد تخطي عقبة أوغندا بهدف دون مقابل، بينما تأهل منتخب بنين بعدما أطاح بالمنتخب المغربي خارج البطولة بالفوز عليه بنتيجة 4-1 بركلات الترجيح.

- مشوار بنين والسنغال في أمم إفريقيا 2019:

السنغال: احتل المنتخب السنغال المركز الثاني بالمجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، من انتصارين على تنزانيا (2-0)، كينيا (2-0)، وخسارة أمام الجزائر (0-1)، بينما تجاوز عقبة منتخب أوغندا في دور الـ16 بالفوز عليه (1-0)

بنين: لعب ضمن المجموعة السادسة في بطولة أمم إفريقيا، وحصد 3 نقاط من 3 تعادلات مع الكاميرون (0-0) وغانا (2-2) وغينيا بيساو (0-0) ، وصعد ضمن أفضل "ثوالث"، واستطاع اقصاء المنتخب المغربي من دور الـ16 بركلات الترجيح 4-1 في واحدة من أقوي مفاجآت البطولة.

- تاريخ مواجهات بنين والسنغال:

يلتقي منتخبي السنغال وبنين في بطولة أمم إفريقيا للمرة الأولي في تاريخهما، بينما سبق وتقابل المنتخبين 3 مواجهات سابقة (2 تصفيات كأس العالم – 1 ودية)، فاز المنتخب السنغالي في مباراتين، وحسم التعادل الإيجابي 1-1 نتيجة المواجهة الثالثة.

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سجل منتخب السنغال 4 أهداف خلال مواجهاته السابقة ضد منتخب بنين، بينما استقبلت شباكه هدفين.

ويبحث منتخب بنين عن تحقيق أول انتصار في النسخة الحالية من بطولة أمم إفريقيا، خاصة وأنه حقق حتي الآن 4 تعادلات، خاصة وأن فوزه على المغرب بركلات الترجيح لا يحتسب انتصارًا في قانون كرة القدم.

- إنجازات بنين والسنغال في أمم إفريقيا:

السنغال: أفضل إنجازات المنتخب السنغالي في بطولة أمم إفريقيا حصوله على مركز "الوصيف" في نسخة البطولة عام 2002، بينما حصل على المركز الثالث أعوام 1965، 1990، 2006.

بنين: تأهل لربع نهائي أمم إفريقيا للمرة الأولي في تاريخ مشاركاته بالبطولة الإفريقية، ويأمل في مواصلة المشوار نحو الأدوار النهائية للبطولة تحقيق انجاز في النسخة الحالية.

- القيادة الفنية للمنتخبين:

يقود منتخب بنين المدرب الفرنسي ميشيل دوسييه صاحب الـ60 عامًا، سبق وتولي قيادة بعض المنتخبات الإفريقية أبرزها غينيا وكوت ديفوار، كما كان له تجربة سابقة مع منتخب بنين عام 2008، لكنه رحل بعدما فشل في تخطي دور المجموعات في امم إفريقيا 2010 والتأهل لكأس العالم.

أما المنتخب السنغالي يعتمد على قيادة فنية وطنية للمدرب أليو سيسيه صاحب الـ43 عامًا، بدأ مشواره التدريبي مساعدًا في الجهاز الفني لفريق لوهان كويسو الفرنسي ، كما عمل مدربًا مساعدًا ضمن الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي السنغالي عام 2012، ثم عمل مساعدًا للفرنسي آلان جيريس وجوزيف كوتو في الجهاز الفني المنتخب الأول حتي 2015، قبل أن يتولي قيادة المنتخب الأول.