رياضة | عاجل.. باعتراف سويلم.. نيابة الأموال العامة تحقق في فساد الجبلاية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. باعتراف سويلم.. نيابة الأموال العامة تحقق في فساد الجبلاية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال ثروت سويلم القائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة إن الحساب مطلوب فى أي وقائع فساد بالجبلاية، مضيفًا: " فيه مستندات رسمية لكل واحد خد كام تذكرة للمباراة؛ والمهندس هاني أبوريدة اشترى، وكل عضو حصل على 15 تذكرة وواحدة في اي بي".

وأضاف "سويلم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين أن نيابة الأموال العامة العليا حققت فيما حدث من تجاوزات ومخالفات بكأس العالم في روسيا منذ 15 يومًا معلقًا: "الجهات الرقابية لا تطرق أي شئ دون التحقيق فيها.. الجهات شغالة على روسيا وهنخش على كأس الأمم الإفريقية 2019".

وأشار إلى أنه من حق الشعب المصري أن يعرف كل ما يجري وسوف يأتي الوقت المناسب لإظهار كافة الحقائق، معقبًا: "من حق الناس تشتم وتجرح في منظومة الكرة.. وإحنا خدامين الشعب".