رياضة | مفاجأة جديدة بشأن انتخابات رئاسة النصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة جديدة بشأن انتخابات رئاسة النصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية سعودية، على تفجير لجنة الانتخابات مفاجأة من العيار الثقيل باستبعاد أحد المرشحين على رئاسة نادي النصر، خلال مرحلة الطعون.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن لجنة الانتخابات قررت استبعاد أحد المرشحين على منصب رئيس نادي النصر، دون ذكر اسمه، ويرجع سبب استبعاده لعدم مطابقة ملفه لبعض الشروط.

ومن المقرر أن تنعقد الجمعية العمومية للنادي يوم الخميس المقبل، حيث ترشح لرئاسة النادي كلاً من صالح الأطرم، إبراهيم العثمان، نصر النصر، تركي الدهام، صفوان السويكت.