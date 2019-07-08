رياضة | زيدان يرفض الصفقة الكبرى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يرفض الصفقة الكبرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن موقف الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد تجاه فكرة انتقال البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان إلى سانتياجو برنابيو هذا الصيف.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، اليوم الإثنين، أن زيدان يرفض انتقال نيمار دا سيلفا إلى الأبيض وذلك لوجود عدد كبير من النجوم في نفس مركزه.

وكان فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد قد أكد على رغبته في ضم نيمار ولكن يبدو أن زيدان استطاع أن يقنعه بعدم ضمه لوجود لاعبين آخرين في نفس مركزه.

الجدير بالذكر أن نيمار قد أبدى رغبته في الانتقال إلى كامب نو وذلك لعدم رغبته في البقاء مع باريس سان جيرمان بسبب انحسار الأضواء عنه.