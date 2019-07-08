رياضة | ثروت سويلم ينفي تراجع مجدي عبد الغني عن استقالته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ثروت سويلم ينفي تراجع مجدي عبد الغني عن استقالته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى ثروت سليم، القائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة، ما تردد عن تراجع بعض من أعضاء اتحاد كرة القدم عن الاستقالة، مؤكدًا أن هذه الأخبار "مغلوطة".

وأضاف "سويلم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين أن بعض أعضاء اتحاد كرة القدم قدموا استقالتهم بالتليفون لحين استكمال الإجراء القانوني، وهو ما حدث بالفعل.

وتابع القائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة: "من سيدير اتحاد كرة القدم هو من سيشكل الجهاز الفني"، لافتًا إلى أن مجدي عبد الغني أخر من تقدم باستقالته رسميا بالتراضي".

