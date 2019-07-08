رياضة | سولشاير يطلب 3 صفقات في اليونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سولشاير يطلب 3 صفقات في اليونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب النرويجي أولي جونار سولشاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، في التعاقد مع 3 صفقات على الأقل هذا الصيف.

ووفقًا لصحيفة ذا صن البريطانية، فإن سولشاير يريد ضم مدافع ولاعب خط وسط ومهاجم، ضمن خطته لإحداث ثورة في صفوف يونايتد.

وارتبط يونايتد بالتعاقد مع برونو فيرنانديز، لاعب خط وسط فريق سبورتينج لشبونة البرتغالي، وشن لونجستاف، مدافع نيوكاسل.

يونايتد تعاقد مع أرون وان بيساكا من كريستال بالاس مقابل 50 مليون جنيه إسترليني، ودانييل جيمس من سوانزي سيتي مقابل 15 مليون جنيه إسترليني.