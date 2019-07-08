رياضة | سموحة يطلب ثنائي الأهلي للاستغناء عن حسام حسن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سموحة يطلب ثنائي الأهلي للاستغناء عن حسام حسن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رحب المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة بانتقال حسام حسن مهاجم الفريق إلى النادي الأهلي في الموسم المقبل .

واشترط رئيس النادي السكندري على الأهلي الحصول على خدمات الثنائي أحمد حمودي وإسلام محارب بشكل نهائي في الموسم المقبل مقابل بيع حسام حسن مهاجم الفريق السكندري للقلعة الحمراء.

وجاء طلب رئيس سموحة بناء على رغبة حسام حسن المدير الفني للفريق الذي تمسك بحمودي ومحارب من أجل الاستغناء عن مهاجم الفريق في الميركاتو الصيفي.