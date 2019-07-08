رياضة | تقارير.. يوفنتوس يحسم صفقة هدف برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير.. يوفنتوس يحسم صفقة هدف برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الإثنين، إلى أن نادي يوفنتوس استطاع أن يحسم اتفاقه مع اامدافع الهولندي ماتياس دي ليخت لينضم لصفوف السيدة العجوز قادماً من أياكس.

وأكدت التقارير أن الهولندي دي ليخت سيوقع مع يوفنتوس في الأيام المقبلة بعد الاتفاق على كافة الأمور الشخصية.

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وذكرت الصحف الإيطالية أن نادي برشلونة قد قرر عدم زيادة عرضه وسيقبل الهولندي الظروف الاقتصادية الأعلى التي يقدمها نادي يوفنتوس.

وكان ماتياس دي ليخت قد عاد اليوم إلى التدريبات رفقة أياكس في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

والجدير بالذكر أن دي ليخت كان حديث فترة الميركاتو الصيفي وذلك نظراً لتنافس 3 أندية على ضمه وهي؛ يوفنتوس وبرشلونة ومانشستر يونايتد.