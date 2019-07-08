رياضة | سويلم يشرح خارطة الطريق ويؤكد: لن يدير الجبلاية أصحاب المصالح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سويلم يشرح خارطة الطريق ويؤكد: لن يدير الجبلاية أصحاب المصالح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال ثروت سوليم القائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة إنه من الصعب تشكيل مجلس مؤقت للاتحاد وفقا للائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم، مشيرًا إلى أنه تولى إدارة تيسير أعمال الاتحاد وفقا لقواعد قانون الكرة الدولي.

وأضاف "سويلم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين أن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي هومن سيحدد الفترة الانتقالية إذا كانت 8 شهور أو 3 أشهر.

وتابع القائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة: "لن يدير الكرة فى مصر إلا أصحاب الخبرة ومن ليس لديهم مصالح شخصية".