الاتحاد التنزاني يقيل إيمانويل أمونيكي

أعلن الاتحاد التنزاني لكرة القدم، إقالة إيمانويل أمونيكي، من منصب المدير الفني للمنتخب الأول، وذلك عقب الخروج من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 المقامة حاليا في مصر.

ونشر الاتحاد التنزاني بيانا رسميا أكد فيه إنهاء التعاقد مع المدرب النيجيري، متمنيا له التوفيق في المرحلة القادمة ووجه له الشكر، بعدما نجح في قيادة الفريق إلى نهائيات أمم أفريقيا لأول مرة بعد غياب 39 عاما.

وخسر منتخب تنزانيا مبارياته الثلاث فى دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية أمام الجزائر وكينيا والسنغال ليحتل المركز الرابع الأخير في المجموعة الثالثة دون رصيد من النقاط، ويودع منافسات البطولة من الدور الأول.