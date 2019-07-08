شكرا لقرائتكم خبر عن الأفيال تنهي مغامرة النسور وتتأهل لدور الثمانية الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأهل منتخب كوت ديفوار إلى دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم في مصر بعد فوزه على نظيره المالي 1/ صفر اليوم الاثنين في مدينة السويس في دور الستة عشر للبطولة.

ويدين منتخب كوت ديفوار بالفضل في هذا الفوز لويلفريد زاها مهاجم كريستال بالاس الإنجليزي، الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 76.

ويلتقي المنتخب الإيفواري في دور الثمانية مع نظيره الجزائري يوم الخميس المقبل.

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وتأهل منتخب الجزائر لدور الثمانية بفوزه على غينيا 3 / صفر أمس الأحد في دور الستة عشر.

وسيطر منتخب مالي بشكل كامل على مجريات اللعب في الشوط الأول ولاحت للفريق الكثير من الفرص التي كانت كفيلة لحسم الفوز لكن لاعبو الفريق لم ينجحوا في استغلالها، في الوقت الذي تراجع فيه أداء الفريق تماما في الشوط الثاني مما سمح لكوت ديفوار ببسط سيطرتها على المباراة وخطف الفوز.

والتقى منتخب كوت ديفوار مع نظيره المالي أربع مرات من قبل حيث فازت كوت ديفوار ثلاث مرات وتعادلا مرة واحدة.

وتأهل منتخب مالي إلى الدور الثاني في البطولة الحالية بجدارة حيث تصدر مجموعته في الدور الأول برصيد سبع نقاط من الفوز على أنجولا وموريتانيا والتعادل مع تونس.

وفي المقابل، حل منتخب كوت ديفوار في المركز الثاني بالمجموعة الرابعة برصيد ست نقاط من انتصارين على جنوب أفريقيا وناميبيا والهزيمة أمام المغرب.