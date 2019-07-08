شكرا لقرائتكم خبر عن ثروت سويلم يتسلم رئاسة اتحاد الكرة خلفًا لـ«أبوريدة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب يعقد وزير الشباب والرياضة في الوقت الحالى جلسة مع الشؤون القانونية بالوزارة لإصدار قرار بتولى اللواء ثروت سويلم، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، مهام رئاسة الجبلاية وتيسير أمور الاتحاد برفقة المدير المالى وفقا للائحة. ويدير ثروت سويلم أمور اتحاد الكرة لمدة 3 شهور لحين الدعوة لأقرب جمعية عمومية لإجراء انتخابات جديدة للجبلاية.

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