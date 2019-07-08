شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد التنزاني يفسخ تعاقده مع أمونيكي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن الاتحاد التنزاني لكرة القدم، اليوم الاثنين، فسخ تعاقده مع إيمانويل أمونيكي، المدير الفني لمنتخب تنزانيا عقب الخروج من الدور الأول في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً في مصر.

وخسر منتخب تنزانيا مبارياته الثلاث في دور المجموعات بمسابقة كأس الأمم الأفريقية أمام الجزائر وكينيا والسنغال، ليحتل المركز الرابع والأخير في جدول ترتيب المجموعة الرابعة دون رصيد من النقاط.

وأصدر الاتحاد التنزاني لكرة القدم بياناً رسمياً عبر موقعه الرسمي أعلن فيه التوصل لاتفاق مع إيمانويل أمونيكي، المدير الفني لمنتخب تنزانيا على إنهاء العقد بين الطرفين، على أن يتم البدء في البحث عن مدرب جديد لمنتخب «ملوك الطوائف».