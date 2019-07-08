شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلي: اختيار معسكر الفريق بمدينة اليكانتي الإسباني جاء موفقاً للغاية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أثني سامي قمصان المدرب المساعد بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري على الإمكانات المتميزة التي يشهدها معسكر الإعداد المقام حاليا في إسبانيا، خاصة أن الجهاز الفني يعول كثيرًا على مثل هذا المعسكر من أجل الوصول باللاعبين إلى أفضل مرحلة من الجاهزية قبل استئناف مباريات الدوري المحلي.

وقال قمصان في تصريحات للموقع الرسمي لناديه اليوم الاثنين، أن اختيار مكان المعسكر بمدينة اليكانتي الإسباني جاء موفقا للغاية ، من حيث الأجواء والهدوء وحالة الطقس وتوافر الملاعب الجيدة وأدوات التدريب المثالية، مما جعله مقصدا ووجهة للعديد من الأندية والمنتخبات وآخرها منتخب السنغال الذي نظم معسكره المغلق في اليكانتي قبل مشاركته مباشرة في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حاليا ، وهو ما يساعد على توفير الأجواء اللازمة لتحقيق أهداف الأهلي من المعسكر .

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وأضاف مدرب الأهلي، أن الجهاز الفني وضع برنامجا بدنياً وفنياً محددا لاستكمال ما بدأه في القاهرة عقب فترة الراحة وعودة اللاعبين للتدريبات، خاصة أن المعسكر يشهد خوض3 مباريات ودية متدرجة المستوى للوصول باللاعبين إلى المستويات المطلوبة، مؤكدا أن طبيعة المعسكر الحالي مختلفة ، حيث يأتي قبل مرحلة مهمة في نهاية الموسم ، على خلاف ما كان يحدث خلال المواسم الماضية، بإقامة المعسكرات بعد انتهاء الدوري استعدادا للموسم الجديد .

وأشار إلى أن فترة المعسكر الحالي للاهلي في إسبانيا كافية لتجهيز اللاعبين على كافة الأصعدة واستعادة عدد من اللاعبين المصابين والوصول بهم إلى مرحلة متقدمة من التركيز لتحقيق أهداف المرحلة المقبلة.

وقال قمصان إن الجهاز الفني يركز بشكل كبير على النواحي النفسية للاعبين، لتخفيف الضغط العصبي عليهم خلال المرحلة الحالية، إلى جانب تحفيز الجميع بشكل مستمر لحصد لقب الدوري الذي يمثل الهدف الأساسي للأهلي، خاصة أن الفترة المقبلة تحتاج إلى القتال والتركيز من أجل حسم اللقب، وهو ما يستوجب الالتزام الشديد من أجل الوصول لهذا الهدف والفوز بالبطولة.