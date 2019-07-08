استقبال الأبطال لمنتخب بيرو بعد وصافة كوبا أمريكا

استقبلت بيرو، الإثنين، أبطال المنتخب الوطني -وصيف بطولة كوبا أمريكا 2019- لدى عودتهم للبلاد.

وكان في استقبالهم في المطار، عدد كبير من المشجعين، تواجدوا منذ الليلة الماضية في انتظارهم، وحظى الفريق بتصفيق حار من المواطنين الذين اصطفوا في الشوارع.

وهبطت الطائرة التي كانت تقل اللاعبين في تمام الـ05:30 بالتوقيت المحلي عقب رحلة استغرقت 5 ساعات قادمين من مدينة ريو دي جانيرو، التي خسروا فيها المباراة النهائية أمام البرازيل (1-3)، وذلك بعد وصولهم للنهائي الذي غابوا عنه لمدة 44 عاما.

وعلى الرغم من وصول اللاعبين فجرا إلا أن مجموعة من المشجعين كانوا في انتظارهم في المطار واستقبلوهم بالأغاني والهتافات ورسائل دعم، بينما رافق آخرون حافلة الفريق سيرا على الأقدام وقاموا بتحية اللاعبين خلال مرور الحافلة بشوارع العاصمة.

وأحيط الفريق، الذي لا زال يتواجد بعض لاعبيه الكبار أمثال المهاجم باولو جيريرو في البرازيل، بعدد كبير من المشجعين الذين كرروا مظاهر الحب والدعم التي تلقاها البلانكي روخا في الأراضي البرازيلية.

وكان أول من عبر عن سعادته هو الرئيس البيروفي مارتين بيثكارا حيث كتب على حسابه بـ(تويتر) "شكرا لوضع قلوبكم وأرواحكم في جميع المباريات ولإدخال السعادة والأمل على شعب بيرو في كل مكان، نحن فخورون بوصيف كوبا أمريكا".

