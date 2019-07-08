الرائد السعودي يتعاقد مع نجم منتخب الكاميرون

أعلن نادي الرائد رسميًا، تعاقده مع متوسط الميدان الكاميروني، أرنود سوتشين ديوم (30 عاما)، لمدة عامين، ليمثل الفريق خلال الموسمين المقبلين، وسينضم اللاعب للفريق في معسكره خلال الأيام القادمة.
وسبق لأرنود أن مثّل أندية أندرلخت البلجيكي، ورودا جي سي الهولندي، وأكهيسار سبور التركي، ولخ بوزنان البولندي، وهارتس الأسكوتلندي الذي لعب معهه من 2015 إلى 2019 قبل انتقاله للرائد.وسجل أرنود مع الفريق الأسكتلندي 14 هدفًا في 110 مباريات، ويعتبر اللاعب من الأسماء التي لعبت في 5 دوريات مختلفة، ويتميز بضربات رأسية متقنة.
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