أستون فيلا يضم مينس نهائيا

أعلن أستون فيلا، الوافد الجديد على الدوري الإنجليزي، اليوم، ضم تايرون مينس بعقد دائم من بورنموث، بعد نجاحه مع الفريق الموسم الماضي على سبيل الإعارة.

ولم يتم كشف التفاصيل المالية للصفقة لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن فيلا دفع 20 مليون جنيه استرليني (25 مليون دولار) للمدافع البالغ عمره 26 عاما والذي قضى النصف الثاني من الموسم الماضي مع الفريق.

وشارك مينس في 18 مباراة ليساهم في صعود فيلا إلى الدوري الممتاز بعد الفوز على ديربي كاونتي في نهائي ملحق الترقي الخاص بدوري الدرجة الثانية.

Advertisements

وقال دين سميث مدرب فيلا في بيان "نحن سعداء حقا بعودة تايرون إلى أستون فيلا بشكل نهائي. سيكون ضمن تشكيلة الموسم الجديد. أتطلع للعمل معه والمساعدة في تطوير أدائه".

وبالتعاقد مع مينس تجاوز إنفاق فيلا خلال فترة الانتقالات الحالية 50 مليون استرلنيي بعد ضم أنور الغازي ومات تارجيت وكورتني هاوس وخوتا والمهاجم البرازيلي ويسلي.

وسيفتتح فيلا، العائد إلى دوري الأضواء بعد غياب ثلاثة مواسم، مبارياته في الدوري الممتاز بلقاء توتنهام هوتسبير في العاشر من أغسطس/ آب المقبل.