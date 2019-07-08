طارق حامد: لم نكن على قدر طموحات الجماهير المصرية

قدم طارق حامد لاعب خط وسط منتخب مصر والزمالك، اعتذاره للجماهير المصرية، بعد الخروج من بطولة كاس الأمم الأفريقية. وكتب حامد عبر صفحته بتويتر "أعتذر للشعب المصري لأننا لم نكن على قدر تطلعاته، وشكرا لكل من ساندنا وانتقدنا"ّ. وتابع "آسف لشعوركم بالإحباط، وبالتوفيق لمنتخب مصر فيما هو قادم، بلادي بلادي بلادي، لك حبي وفؤادي".



يشار إلى أن الفراعنة ودعوا البطولة عقب الخسارة السبت الماضي أمام جنوب أفريقيا بهدف نظيف، في ثمن النهائي. وقدم حامد مستوى مميزا في البطولة، وتلقى هو وزميله حارس المرمى محمد الشناوي، تحية الجماهير رغم توديع البطولة.



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