وكان الشوط الأول قد انتهي بتقدم الفريق القبرصي بهدفين، وفي الشوط الثاني دفع خالد جلال المدير الفني بكل من عمر صلاح وحازم إمام ومحمد عبدالسلام ومحمد إبراهيم، وأوباما، بدلا من عماد السيد ومحمود الشحات وأيمن حفني ومحمد عنتر ويوسف حسن.
كما دفع مدرب الزمالك بأحمد سيد "زيزو" بدلا من أحمد مدبولي، وحميد أحداد بدلا من عمر السعيد.
ونجح الفريق القبرصي فى إحراز هدف ثالث، اعترض عليه لاعبو الزمالك بسبب التسلل، وانتفض بعده لاعبو الأبيض، فنجح أوباما في إحراز الهدف الأول في الدقيقة 53.
وواصل لاعبو الزمالك الضغط بقوة، ليضيف أحداد الهدف الثاني في الدقيقة 75 من رأسيه قبل أن يحرز محمد إبراهيم هدف التعادل من ضربة جزاء قبل نهاية الشوط الثاني بـ 3 دقائق.
ومن المقرر أن يستكمل الزمالك مبارياته الودية في معسكره بقبرص يومي 10 و12 من الشهر الجاري، استعدادا لاستئناف الدوري الممتاز.
وكان الزمالك قد خسر في مباراته الودية الأولي أمام إيل ليماسوس بطل كأس قبرص، بنتيجة 4-3.
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يتعادل مع أنورثوسيس في ثاني ودياته بقبرص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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