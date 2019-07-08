كوت ديفوار تتخطى مالي وتضرب موعداً مع الجزائر

اقتنص منتخب كوت ديفوار بطاقة التأهل إل دور الثمانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية بعد أن حقق الأفيال فوزاً صعباً على حساب مالي بنتيجة (1-0) ، مساء الاثنين ، باستاد السويس الجديد في دور الستة عشر بالبطولة.

وتأهل الأفيال بقيادة المدرب إبراهيما كمارا إلى دور الثمانية ليضربوا موعداً مع الجزائر يوم الخميس المقبل باستاد السويس الجديد في ربع نهائي الكان بينما ودع منتخب مالي بقيادة المدرب محمد مجاسوبا.

سجل هدف المباراة ويلفريد زاها في الدقيقة 76 بعد أداء متوسط للمنتخبين ولكن مالي دفعت ثمن إهدار الفرص في الشوط الأول تحديداً بينما نجح الأفيال في حصد الفوز بهدف زاها والعبور لربع النهائي.

تفوق مالي.. وفرص ضائعة

بدأت المباراة بأداء هجومي سريع من منتخب مالي الذي تفوق بشكل واضح على الأطراف وخاصة الجبهة اليسرى بوجود عبد الله ديابي وأضاع موسى ماريجا محاولة مبكرة بعدما فضل التمرير بدلاً من التسديد في منطقة الجزاء.. ولم تظهر ملامح هجمات الأفيال.

وفي الدقيقة 16 ، ارتكب حارس كوت ديفوار خطأ ساذجاً بعدما فشل في الإمساك بالكرة ولكن ديابي أهدرها بصورة غريبة بعيداً عن المرمى وفرض المنتخب المالي سيطرته التامة وأضاع هاماري تراوري انفراداً آخر بصناعة مميزة من ماريجا ثم تسديدة مباغتة من ديابي أبعدها حارس الأفيال.

تماسك إيفواري.. وماريجا يهدر فرصة ذهبية

تماسك المنتخب الإيفواري بعد مرور 20 دقيقة وأغلق المساحات أمام لاعبي مالي رغم التقصير الواضح من لاعب وسط كوت ديفوار في بناء الهجمات المرتدة والإيقاع البطء في التحضير ، وتصدى الحارس لتصويبة من أمادو هايدارا.

واصل المنتخب الإيفواري أداءه الباهت في الشوط الأول ولكن منتخب مالي لم يستغل الفرصة على الإطلاق وأضاع ماريجا محاولة قريبة لينتهي الشوط الأول بالتعادل.

تحسن الأفيال.. وإجهاد مالي

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تحسن مستوى الأفيال الإيفوارية مع بداية الشوط الثاني خاصة مع تعديل تكتيكي من جانب المدرب إبراهيما كمارا باللعب 4-3-3 ومنح الحرية في الانطلاقات لنيكولاس بيبي وكودجيا ولجأ للكرات الطولية لاختراق دفاعات مالي.

وابتعد منتخب مالي عن السيطرة التي قدمها في الشوط الأول ولجأ المدرب محمد مجاسوبا لتغيير هجومي بنزول أداما تراوري بدلاً من عبدولاي ديابي بعد مرور 35 دقيقة ولكن هذا التغيير ساهم في تقليل خطورة نسور مالي بطريقة واضحة.

أشرك منتخب مالي لاعبه الآخر أداما تراوري بدلاً من أمادو هايدارا وأضاع كودجيا انفراداً لكوت ديفوار بغرابة وأشرك منتخب الافيال لاعبه ماكس كورنيه بدلاً من نيكولاس بيبي الذي لم يقدم شيئاً.

اختراقات طولية.. وهدف زاها

اعتمد منتخب كوت ديفوار على الاختراقات الطولية من أجل هز شباك مالي خاصة أن المجهود البدني الذي بذله لاعبو مالي في الشوط الأول تحديداً ولكن بلا فائدة بعد أن فشلوا في هز الشباك الإيفوارية.

ونجح ويلفريد زاها في استغلال كرة طولية في ظل أخطاء دفاعية ساذجة ومن الحارس ديجو ديارا لينفرد بالمرمى ويهز الشباك في الدقيقة 76 مستفيداً من التراجع البدني الواضح للمنتخب المالي.

وأشرك المنتخب المالي لاعبه كاليفا كوليبالي بدلاً من لاسانا كوليبالي في الدقيقة 80 ، وضاعت محاولة قريبة من مالي بكرة عرضية لم يستغلها ماريجا قبل أن يدفع منتخب كوت ديفوار باللاعب ويلفريد بوني بدلاً من جوناثان كودجيا.

وأمسك الحارس الإيفواري بكرة عرضية خطيرة ، وأبعد دفاع الأفيال انفراداً خطيراً ثم تسديدة قوية أبعدها الحارس لينتهي اللقاء بفوز الأفيال.