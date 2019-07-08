أفيال كوت ديفوار تتخطى مالي وتضرب موعداً مع الجزائر في ربع نهائي الكان

اقتنص منتخب كوت ديفوار بطاقة التأهل إل دور الثمانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية بعد أن حقق الأفيال فوزاً صعباً على حساب مالي بنتيجة (1-0) ، مساء الاثنين ، باستاد السويس الجديد في دور الستة عشر بالبطولة.

وتأهل الأفيال بقيادة المدرب إبراهيما كمارا إلى دور الثمانية ليضربوا موعداً مع الجزائر يوم الخميس المقبل باستاد السويس الجديد في ربع نهائي الكان بينما ودع منتخب مالي بقيادة المدرب محمد مجاسوبا.

سجل هدف المباراة ويلفريد زاها في الدقيقة 76 بعد أداء متوسط للمنتخبين ولكن مالي دفعت ثمن إهدار الفرص في الشوط الأول تحديداً بينما نجح الأفيال في حصد الفوز بهدف زاها والعبور لربع النهائي.