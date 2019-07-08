أياكس يؤمن مستقبل تاديتش

أعلن أياكس أمستردام، تمديد عقد مهاجمه الصربي دوشان تاديتش، عاما آخر، ليستمر داخل صفوف بطل هولندا حتى 2023.

وبهذا يضمن أياكس استمرار مهاجمه الصربي ضمن صفوفه، بعد أن قدم أداء استثنائيا خلال الموسم المنقضي، وقاد الفريق للتأهل حتى نصف نهائي دوري الأبطال، وللجمع بين الثنائية المحلية (الدوري والكأس)، كما أنه توج هدافا للدوري مناصفة مع مهاجم آيندهوفن المنتقل لإشبيلية، لوك دي يونج، برصيد 28 هدفا.

وارتدى تاديتش قميص أياكس منذ صيف 2018 بعد تجربتين سابقتين في الملاعب الهولندية مع جرونينجن (2010-12)، وتفينتي أنشخيدة (2012-14)، بالإضافة لتجربة أخرى مع ساوثهامبتون الإنجليزي (2014-18).

ومنذ انتقاله للفريق، بات المهاجم البلقاني أحد العناصر الأساسية في تشكيل المدرب إريك تين هاج، وشارك في 56 مباراة في جميع البطولات وسجل 38 هدفا.

وأعلن النادي في بيانه أنه بعد يونيو/حزيران 2023، يستطيع اللاعب العمل كمدرب لفريق المستقبل، الفئات السنية الصغيرة، حتى يونيو/حزيران 2026.