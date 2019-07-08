بالصور: ساديو ماني يلبي طلب مشجعة مصرية

وفوجئ أعضاء الجهاز الفني لمنتخب السنغال بدخول فتاة إلى الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي بالقاهرة من أجل التقاط صور تذكارية مع ساديو ماني، فحاول إداريو المنتخب منع الفتاة، قبل أن يتدخل ماني ليلبى طلبها.
وقاد ساديو ماني منتخب السنغال للتأهل إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر حاليا، بعد أن فاز على أوغندا بهدف دون رد ضمن منافسات دور الستة عشر.
وسجل ماني 3 أهداف يعتلي بها صدارة ترتيب هدافي البطولة بالتساوي مع النيجيري أوديون إيجالو والكونغولي سيدريك باكامبو والجزائري أدم أوناس.
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