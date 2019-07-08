دي ليخت ينضم لتدريبات أياكس

ووفقا لموقع "كالتشيو ميركاتو"، فقد شارك دي ليخت في تحضيرات أياكس للموسم الجديد مساء اليوم الإثنين، على الرغم من تصريحات وكيله مينو رايولا حول أن اللاعب توصل لاتفاق مع يوفنتوس.
وأكد رايولا أن الأمر حاليا بيد إدارة أياكس أمستردام، بشأن التوصل لاتفاق مع يوفنتوس حول بنود الصفقة.
وأشارت عدة تقارير صحفية، إلى أن يوفنتوس اتفق مع دي ليخت على ضمه بعقد لمدة 5 سنوات مقابل 9 ملايين يورو كراتب سنوي، وسيتم الإعلان الرسمي عن الصفقة، الأربعاء المقبل.
وأثار مستقبل دي ليخت، الكثير من التكهنات هذا الصيف، حيث جذب اللاعب أنظار العديد من كبار أوروبا وعلى رأسهم برشلونة وباريس سان جيرمان، بعدما تألق مع أياكس ومنتخب بلاده في الموسم المنتهي.
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