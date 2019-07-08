توماس بارتي: نخشى انتفاضة تونس

يرى توماس بارتي، نجم غانا، أن حظوظ منتخب بلاده في التأهل لربع نهائي كأس أمم أفريقيا، أكبر من تونس، وذلك قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين، اليوم الإثنين، في دور الـ16

.

وقال بارتي في تصريحات صحفية: "نتفوق على منتخب تونس في المواجهات المباشرة بكأس الأمم، ولكن لن نعتمد على هذا الأمر فقط في مواجهة اليوم، حيث يجب علينا ترجمة ذلك في المستطيل الأخضر".

وأضاف: "أرفض التقليل من تونس بسبب عدم تمكنها من تحقيق أي انتصار في دور المجموعات، هناك العديد من المنتخبات في السابق كانت تبدأ المسابقة بطريقة هادئة ثم تتوهج تدريجيا، وتسير نحو الأفضل، وهذا ما نخشاه حيث يمتلك المنافس عناصر مميزة وعلينا التركيز لحسم المواجهة".

وتابع: "لقد أنهينا المجموعة في الصدارة، ونحن الآن في مرحلة خروج المغلوب، ونتعامل مع كل مباراة على حدة، وأعتقد أننا أقوى من تونس

".

وعن المشاركة بجانب المهاجم الكبير أسامواه جيان، قال: "لعبت معه العديد من المباريات وهو نجم جيد داخل وخارج الملعب ومفيد للمنتخب الغاني".

