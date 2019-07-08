وائل جمعة: تونس في مواجهة صعبة أمام غانا

تمنى وائل جمعة مدافع منتخب مصر الأسبق، أن يحالف التوفيق المنتخب التونسي، في مواجهته مساء اليوم بإستاد الإسماعيلية أمام نظيرة الغاني، المقررة في إطار الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر حاليا.
وكتب جمعة عبر صفحتة بموقع تويتر: "مباراة صعبه لتونس أمام غانا، التاريخ يؤكد سيطرة غانا ولكن كرة القدم لا تعرف إلا حقيقة الملعب بعيدًا عن التاريخ، بالتوفيق لتونس".
يشار إلى أن المنتخب الغاني صعد لدور الـ16 بعدما تصدر المجموعه السادسة، فيما تأهل منتخب تونس بعد احتلاله المركز الثاني بالمجموعة الخامسة.
ومن المنتظر أن يواجه الفائز في مواجهة اليوم، منتخب مدغشقر في ربع النهائي يوم الخميس المقبل.
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