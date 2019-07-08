إسبانيول يدعم خط وسطه بلاعب بيلباو السابق

أعلن نادي إسبانيول اليوم الإثنين ضم لاعب الوسط الإسباني أندير إتوراسبي لمدة موسم واحد قابل للتجديد لموسم إضافي.

وانضم إتوراسبي "30 عاما" لصفوف إسبانيول في صفقة انتقال حر بعد أن انتهى تعاقده مع نادي أتلتيك بيلباو الإسباني، الذي لعب له طوال مسيرته، وذلك حتى 30 يونيو/ حزيران 2021.

وقال نادي إسبانيول في بيان: "إنه لاعب وسط صاحب نزعة دفاعية، ويتمتع بخبرة كبيرة في دوري الدرجة الأولى، وفي الدوري الأوروبي وكأس الملك، كما كان لاعبا دوليا مع المنتخب الإسباني الأول".



واجتاز إتوراسبي، الذي لعب 300 مباراة بقميص أتلتيك بيلباو، اليوم الاختبارات الطبية التي خضع لها في إسبانيول ليتأكد انضمامه رسميا للأخير، حيث من المقرر أن يتم تقديمه غدا الثلاثاء لوسائل الإعلام والجمهور.