تقارير: بايرن لن يستسلم في صفقة ساني

يسعى نادي بايرن ميونيخ إلى تدعيم الجانب الهجومي في فريقه من خلال التعاقد مع الدولي الألماني ليروي ساني والذي يُعد الهدف رقم 1 للفريق البافاري في الصيف الحالي.

وأشارت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، إلى أن ساني سوف يناقش مستقبله مع مسئولي مانشستر ستي الأسبوع المقبل إلا أن الرغبة هيّ إبقاء اللاعب داخل ملعب الاتحاد

وذكرت الصحيفة الإنجليزية أن نادي بايرن ميونيخ يريد تعويض رحيل الثنائي فرانك ريبيري وآريين روبين من خلال التعاقد مع ساني والذي قد يكلف خزينة العملاق الألماني ما يقرب من 90 مليون جنيه إسترليني.

ساني صاحب الـ23 عامًا انتقل إلى صفوف مانشستر سيتي في صيف 2013 قادمًا من شالكة الألماني في صفقة قدرت بـ50 مليون يورو.

ونجح ماني في المشاركة مع مانشستر سيتي في 47 مباراة بجميع المسابقات سواء كانت محلية أو قارية حيث سجل 16 هدفًا وصنع 18 تمريرة حاسمة.