محمد النني على أعتاب الدوري الفرنسي

كشف تقرير صحفي إنجليزي، عن اقتراب الدولي المصري محمد النني لاعب خط وسط آرسنال، من الرحيل عن صفوف الجانرز هذا الصيف.

وبحسب صحيفة "تايمز" الإنجليزية، فإن نادي بوردو الفرنسي مهتم بالتعاقد مع النني، لتدعيم خط الوسط، حيث يسعى باولو سوزا المدير الفني للنادي لضمه، في ظل العلاقة الجيدة مع اللاعب المصري، حيث عملا سويًا في بازل السويسري من قبل.

وعانى صاحب الـ26 عاما مع المدفعجية، في الموسم الماضي حيث لم يُشارك سوى في 5 مباريات فقط في البريميرليج، في حين فشل في الحصول على فرصة للعب خاصة بعد التعاقد مع ماتيو جيندوزي ولوكاس توريرا.

وأشارت الصحيفة إلى أن النني طُرح للبيع في وقت سابق، وحاول كريستال بالاس وفولهام ضمه الصيف الماضي، لكن راتبه الأسبوعي البالغ قيمته 55 ألف جنيه إسترليني كان عقبة أمام رحيله.

وأضافت الصحيفة: "يجب على النني أن يقوم بتخفيض راتبه، إذا أراد الرحيل عن صفوف آرسنال للحصول على فرصة أفضل للعب والمشاركة، حيث كان قريبًا في يناير/ كانون الثاني الماضي من الانتقال إلى روما الإيطالي".

وأفاد التقرير بأن صفقة النني لن تكون ذات قيمة مالية كبيرة بالنسبة لبوردو، إذ يسعى آرسنال لاسترداد الأموال التي دفعها لضمه قبل 3 سنوات لنادي بازل، والتي بلغت 7 ملايين جنيه إسترليني.