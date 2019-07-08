رسميًا.. ليستر سيتي يحصل على خدمات هدف اليونايتد وتوتنهام

استطاع نادي ليستر سيتي أن يحسم صفقة التعاقد مع البلجيكي يوري تيليمانس لاعب فريق موناكو الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا للموقع الرسمي لنادي ليستر سيتي، فإن صاحب الـ22 وقّع على عقد مدته أربعة أعوام للثعالب حيث تقدر قيمة الصفقة 40 مليون جنيه إسترليني وفقًا لما كشفت عنه شبكة "سكاي".

وكانت تقارير صحفية إنجليزية ذكرت عن وجود محاولات سابقة من جانب ناديي مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير للاستفادة من خدمات يوري تيليمانس في الموسم المقبل.

ويعتبر يوري تيليمانس ليس بالغريب على نادي ليستر سيتي بعدما قضى نصف موسم في صفوف "الثعالب" حيث شارك في 13 مباراة ليسجل ثلاثة أهداف ويصنع خمسة.

جدير بالذكر أن يوري تيليمانس انتقل إلى صفوف موناكو في الصيف قبل الماضي قادمًا من فريق أندرلخت البلجيكي.