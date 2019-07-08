إيجالو من مهدد بالقتل إلى معشوق الجماهيرية النيجيرية

استحوذ أوديون إيجالو مهاجم نيجيريا، الذي تتذكره باعتزاز جماهير غرناطة الإسباني وواتفورد الإنجليزي، على قلوب أنصار بلاده أخيرا بفضل أهدافه في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، لكنه خاض طريقا صعبا لتحقيق ذلك.

وخلال هذا الطريق الوعر خاض إيجالو فترات إعارة وهبط فريقه للدرجة الأدنى في الصين وتلقى تهديدات بالقتل عقب فشله في هز الشباك في كأس العالم، ورفض الانتقال إلى برشلونة.

وبين هذه التحولات بات بطلا في واتفورد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز حيث تغنت الجماهير باسمه.

وتمتع إيجالو بأفضل لحظاته مع نيجيريا يوم السبت الماضي عندما سجل ثنائية وصنع هدفا ثالثا في الفوز 3-2 على المنافس التقليدي الكاميرون حاملة اللقب ليقود منتخب بلاده إلى دور الثمانية في البطولة التي تستضيفها مصر حتى 19 من الشهر الجاري.

ورفع المهاجم النيجيري رصيده إلى 3 أهداف في صدارة هدافي البطولة إلى جوار السنغالي ساديو ماني والجزائري آدم وناس.

وكان إيجالو قريبا من الابتعاد عن الفريق قبل عام واحد حيث اعتبرت الجماهير أن المهاجم البالغ عمره 30 عاما كبش فداء للخروج المبكر من دور المجموعات في كأس العالم بعد الخسارة 2-1 أمام الأرجنتين ليتلقى تهديدات بالقتل.



Advertisements

وقال لشبكة (إي.إس.بي.إن) التليفزيونية: "قالوا الكثير من الأشياء لأطفالي الأبرياء وزوجتي لدرجة أنهم هددوا حياتي وحياة عائلتي".

وقال إن الكلمات المشجعة من الألماني جيرنوت رور مدرب نيجيريا أقنعته بالاستمرار مع الفريق ليرد إيجالو على التهديات بتسجيل 7 أهداف في تصفيات كأس الأمم الحالية.

ونشأ إيجالو في حي أجيجونلي مترامي الأطراف في لاجوس والمشهور بكثرة لاعبي كرة القدم والموسيقيين وبدأ مسيرته في اللعب لناديي جوليوس برجر وبرايم المحليين.

وكانت وجهة إيجالو الأولى في أوروبا فريق لين أوسلو النرويجي قبل الانتقال إلى أودينيزي الإيطالي، لكنه خاض 5 مباريات فقط في موسمه الأول سجل خلالها هدفا واحدا.

وانتقل إلى غرناطة في الدرجة الثالثة في إسبانيا وساهم في صعود الفريق لكنه عاد بعدها إلى أودينيزي الذي أعاره إلى تشيزينا ليخوض 4 مباريات فقط.

