ساسي أساسيًا في التشكيل الرسمي لتونس أمام غانا

كشف المدير الفني للمنتخب التونسي آلان جيريس، عن التشكيلة الرسمية التي سيدخل بها مساء اليوم الإثنين، مواجهة منتخب غانا لحساب الدور ثمن النهائي لكأس أمم أفريقيا مصر 2019.

وسيكون فرجاني ساسي أساسيًا لأول مرة في تشكيلة النسور منذ انطلاق المسابقة الأفريقية، كما سيكون أنيس البدري في الموعد، فيما سيجلس نعيم السليتي على دكة الاحتياط مع وهبي الخزري، ويقود الهجوم ياسين الخنيسي.

وتتركب التشكيلة الرسمية لمنتخب تونس من: معز حسن - ياسين مرياح - ديلان برون - وجدي كشريدة - أسامة الحدادي - إلياس السخيري - فرجاني ساسي ـ غيلان الشعلالي - يوسف المساكني - أنيس البدري - ياسين الخنيسي.

أما مدرب منتخب البلاك ستارز كويسي أبياه فقد قرر إشراك التشكيلة الرسمية المكونة من: "ريتشارد أوفوري - أندي يادوم - جون بوي - بابا رحمان - ناهو كاسيم - مبارك واكاسو- أفريي أكواه ـ توماس بارتي - ساموال أوسو - أندريه أيو - جوردان أيو".