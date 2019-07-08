وداع أفندي يفقد الرياضة السعودية ورقة التوت العاشرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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10 شخصيات إدارية رياضية فقدتها الرياضة السعودية خلال العقود الثلاثة، شكلت ملامح المجد، وساهمت في وضع الأسس الرياضية والإدارية.

ويعد الاتحادي الشامل إبراهيم أفندي الذي وافته المنية أمس الأول عن عمر ناهز الـ80 عاما، أحد أولئك الرواد، وواحدا من رموزها الإدارية والشرفية، وصاحب عطاء رياضي وكروي ومالي وإعلامي لامحدود.

وشكل أفندي إحدى اللبنات الاتحادية، وإن اختلف عليه آخرون في أطروحاتهم الرياضية والفكرية، بعد أن أديت الصلاة عليه عصر الأحد في مسجد الجفالي في مدينة جدة.

إذ نجح في تحقيق بطولة الدوري المشترك للاتحاد خلال ترؤسه لنادي الاتحاد في عامي 1981 و1982، وترأس هيئة أعضاء الشرف بنادي الاتحاد في الفترة من عام 1991 حتى عام 2003، كما حقق الاتحاد في عهده أكثر من 146 بطولة في كافة الألعاب الرياضية المختلفة.

الرواد الـ10 للرياضة السعودية:

الأمير عبدالله الفيصل

2007-1922

«رائد الرياضة»

الأمير فيصل بن فهد

1946-1999

«باني الرياضة الحديثة»

الأمير عبدالرحمن بن سعود

1940-2004

«رئيس النصر»

عبدالرحمن بن سعيد

1928-2011

«مؤسس نادي الهلال»

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عبدالله الزير

1930 - 2019

مؤسس نادي الرياض

الأمير محمد العبدالله الفيصل

1943-2011

«صانع أمجاد الأهلي»

الأمير عبد الله بن سعد

1959-1994

«رئيس الهلال»

أحمد مسعود

2016-1940

«رئيس نادي الاتحاد»

عبدالله الدبل

2007 - 1952

عراب الرياضة

إبراهيم أفندي

2019-1940

«عضو شرف الاتحاد»