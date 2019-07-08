الكوري الهارب يختار الهلال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

اتفق نادي الهلال على انتقال اللاعب الكوري الجنوبي جانج هيون سو «27 سنة» مدافع طوكيو الياباني، وتسجيله كلاعب آسيوي، ويتوقع أن تحسم صفقة الانتقال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد أن تنهى جميع المسائل القانونية والضامنة لحقوق اللاعب والنادي الياباني في فترة قياسية كي يتمكن من الالتحاق بمعسكر الفريق الحالي في لينز النمساوية.

ومثل جانج هيون سو منتخب بلاده بفئاته السنية حتى اختتم مشواره معه في نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا، قبل أن يستبعد بشكل نهائي من منتخب بلاده بسبب عدم إكمال الخدمة العسكرية.

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و“سوو“ مدافع كوري جنوبي، من مواليد الـ 28 من سبتمبر 1991، إذ بدأ مسيرته الكروية مع فريق Yonsei University، والذي انتقل منه في يناير من عام 2012، إلى فريق إف سي طوكيو الياباني، في أول تجربة احترافية له.

وبعد عامين قضاهما في اليابان، قرر هيون سوو، تغيير وجهته إلى الدوري الصيني، إذ انضم إلى فريق غوانزهو آر إف، والذي لعب معه لمدة 3 سنوات ونصف السنة، وعاد المدافع الكوري، إلى إف سي طوكيو من جديد، في يوليو من عام 2017، إذ يلعب معه منذ ذلك الوقت وحتى الآن.

ولعب سوو، طوال مسيرته الاحترافية مع جوانزهو وإف سي طوكيو، 178 مباراة، سجل خلالها 12 هدفا وصنع 4 أهداف، وحصل على 25 بطاقة صفراء، بالإضافة إلى طرد وحيد فقط.

وانضم هيون في يونيو من عام 2013، إلى منتخب كوريا الجنوبية للمرة الأولى، إذ لعب معه 58 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف.