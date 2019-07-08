المسحل: سنستعين بمحام دولي للحفاظ على حقوق أنديتنا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

عقدت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم أمس الأول ورشة عمل مديري الاحتراف بأندية الدوري السعودي للمحترفين، ودوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، ودوري الدرجة الثانية.

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وبدأت الورشة التي عقدت في مقر الاتحاد بالرياض بكلمة من رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل، أكد فيها حرص الاتحاد على عقد هذه الورشة للاستماع لملاحظات مديري الاحتراف بالأندية ومناقشتهم في مواد اللائحة، مبينا أن كل ما سيتم طرحه سيتم أخذه بعين الاعتبار.

ونوه المسحل إلى ضرورة الاهتمام بالمخاطبات الخارجية والعمل على تعيين محام رياضي للحفاظ على حقوق الأندية، مؤكدا أن الاتحاد السعودي سيقف مع الأندية للدفاع عن حقوقها الخارجية.

واستعرض رئيس لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين معيض الشهري اللائحة الجديدة، وتم أخذ مرئيات وملاحظات الأندية، كما تمت مناقشة فترات التسجيل ومتطلباتها واستخدام برنامج TMS في تسجيل اللاعبين.