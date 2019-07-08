مبارزة الجامعات السعودية تتأهل لدور الـ16 في نابولي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - نابولي

تأهل منتخب الجامعات السعودي إلى دور الـ16 في منافسات المبارزة ضمن الأولمبياد الصيفي العالمي للجامعات المقام في نابولي الإيطالية.

وجاء التأهل بعد الفوز على منتخب الجامعات الهندي في دور الـ32 بنتيجة 34/38 على ملعب بارونيسي بمدينة نابولي ليلتقي مع نظيره الألماني في دور الـ16، ومثل الأخضر الطلاب أحمد القديحي وعادل المطيري وأحمد العمري تحت إشراف المدرب فؤاد الناصري الذي أعرب عن سروره بهذا الفوز، مؤكدا قوة المباراة وصعوبتها، مشيدا في هذا الصدد بمستوى لاعبيه.

وهنأ رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية رئيس الوفد الدكتور خالد المزيني فريق المبارزة على هذا الفوز المستحق نظير استعدادهم الجيد وحرصهم على تقديم عروض متميزة تمكنهم من تمثيل المملكة خير تمثيل، والظهور في هذه المحفل الدولي بالشكل المشرف.