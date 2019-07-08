التأشيرات تؤزم معسكرات الاتحاد والأهلي والهلال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري الدمام

تكررت أزمة تأخر إدارات الأندية في استخراج تأشيرات جميع لاعبيها للمعسكرات الخارجية التي ستقام خلال الأيام القليلة المقبلة، مما أدى إلى حالة ارتباك في عملية الإعداد للموسم المقبل، وأدى إلى سفر بعثة الاتحاد والأهلي منقوصة العدد، في معضلة تتكرر كل موسم.

الاتحاد دون حراس

غادرت بعثة الاتحاد إلى مدينة مانشستر البريطانية دون أي حارس مرمى، نتيجة عدم إنهاء تأشيرات سفرهم، مما تسبب في إرباك معسكر الفريق الذي يشرف عليه المدرب التشيلي خوسيه سييرا، وتعمل إدارة أنمار الحائلي جاهدة لتجاوز الأزمة بسرعة إنهاء إجراءات سفر بعثة أعضاء الفريق لمدينة مانشستر بالمعسكر الإعدادي الذي يستمر حتى 25 يوليو الحالي.

8 غائبين في الأهلي

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تكررت معضلة التأشيرات في النادي الأهلي الذي غادر إلى النمسا بدون اللاعبين عمر السومة ومحمد العويس وعبدالفتاح عسيري ونوح الموسى وجوزيف دي سوزا والمنضمين حديثا «خالد البركة ويزيد البكر ومحمد الخبراني»، فيما وصل أمس مهاجم الرأس الأخضر ديجانيني لمعسكر الفريق بالنمسا الذي يشرف عليه الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش .

الهلال ينتظر خربين

لم يسلم فريق الهلال من مشكلة التأشيرات، حيث التحق لاعب المواليد أحمد أشرف ببعثة الفريق بمعسكر النمسا بعد انتهاء مشكلة تأخر تأشيرته، فيما لا يزال السوري عمر خربين يتدرب منفردا بمقر النادي بالرياض بانتظار إنهاء إجراءات سفره ليلتحق ببعثة الفريق بمعسكر النمسا.

إهمال إداري

على الرغم من انتهاء الموسم الرياضي مبكرا منذ منتصف شهر رمضان المبارك، إلا أن إدارات الأندية تتحمل كامل المسؤولية في عملية إنهاء إجراءات سفر لاعبيها وتأخر استخراج التأشيرات اللازمة لدخول الأراضي الأوروبية، وهي المعضلة التي تتكرر في مطلع كل موسم نتيجة عدم حرصها على تقديم جوازات لاعبيها منذ وقت مبكر تفاديا لهذه المشكلة، والتي تتسبب في تعطيل وإرباك فترة الإعداد السنوية للأندية.