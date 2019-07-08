شكرا لقرائتكم سر تيمور على قميص الزمالك .. صور... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أهدى أمير عزمى مجاهد مدرب الزمالك المساعد القميص الخاص بالفريق الأبيض لـ "تيمور " المدير الفنى لفريق أنورثو سيس القبرصي ذلك بعد المباراة الودية اتى جمعت الفريقين اليوم الإثنين وانتهت بالتعادل الإيجابى 3 – 3 . ويرتبط امير عزمى مجاهد بعلاقة صداقة مع تيمور المدير للفريق اليونانى والذى طبع إسمه على الفريق الأبيض تخليد لعلاقة الود والمحبة بين الطرفين. ومن المقرر أن يخوض الزمالك مباراتين وديتين أخريين في معسكره بقبرص استعدادا لاستئناف الدوري الممتاز.

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